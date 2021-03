Her hafta içi TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda’nın All Star sezonu çekiliyor. Doya Doya Moda All Star yarışması 15 Mart Pazartesi günü itibariyle TV 8 ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenen Doya Doya Moda All Star yarışmasının yarışmacılarının kimler olacağı ise merak konusu. Toplam 7 kişinin katılacağı yarışmanın yarışmacıları Doya Doya Moda’nın 1. ve 2. Sezonunda yer alan yarışmacılar arasından seçilecek.

Yarışmanın başlamasına çok az bir zaman kalmasıyla beraber içerisinde kimlerin yer alacağı da açığa çıktı. Yarışmada, Doya Doya Moda’nın 1. Sezonunun en çok gündeme gelen isimlerinden olan Su Baher, Emel Başkan, Fedanur Başaran yer alacak. 2. Sezondan ise Birben Coşkun ve Rümeysa Buyuran Doya Doya Moda All Star’da karşı karşıya gelecek. Doya Doya Moda’nın 2. Sezonunun devam edip etmeyeceği ise henüz kesin değil.