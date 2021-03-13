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Doya Doya Moda All Star Rabia neden yok, sonradan katılacak mı?

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda, final yaptı. 15 Mart Pazartesi ekranlara yeni bir yarışma geliyor. Doya Doya Moda All Star programında kimler yer alacak? Rabia Ağca yeni programda neden yok? İşte yeni moda programı hakkında detaylar...

13 Mart 2021 Cumartesi 14:37
Doya Doya Moda All Star Rabia neden yok, sonradan katılacak mı?
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Doya Doya Moda All Star kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilmektedir.

2 sezon süren Doya Doya Moda yarışmasının bitmesinin ardından yeni bir yarışma başlıyor. All Star yarışmacıları, Doya Doya Moda yarışmacıları arasından seçilecektir. Dikkat çeken isimlerin yeni yarışmada yer alacağı düşünülmektedir. Yeni yarışmada Rabia Ağca’nın olmama nedeni merak edilmektedir.

Yeni yarışma 15 Mart tarihinde ekranlarda yerini alacaktır.

All Star yarışanları

  • Betül Böçkün
  • Özde Karacan
  • Su Bahser
  • Emel Başkan
  • Ferdanur Başaran
  • Birben Çoşkun
  • Rümeysa Buyuran

Yarışmacıların isminin açıklanmasının ardından 2. Sezonun sevilen ismi Ken Rabia Ağca’nın olmaması merak edilmiştir.

Rabia neden yarışmıyor?

Rabia Ağca’nın yarışmama nedeni açıklanmamıştır. Programda 7 yarışmacı yer alacaktır.

Doya Doya Moda final mi yaptı?

Sevilen yarışma, son bölümü ile 12 Mart Cuma günü ekranlarda yerini aldı. 15 Mart pazartesi aynı saatte ise All Star yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 13.03.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Doya Doya Moda All StarRabia Ağca
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