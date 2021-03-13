Doya Doya Moda All Star Rabia neden yok, sonradan katılacak mı?

Doya Doya Moda All Star kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilmektedir.
2 sezon süren Doya Doya Moda yarışmasının bitmesinin ardından yeni bir yarışma başlıyor. All Star yarışmacıları, Doya Doya Moda yarışmacıları arasından seçilecektir. Dikkat çeken isimlerin yeni yarışmada yer alacağı düşünülmektedir. Yeni yarışmada Rabia Ağca’nın olmama nedeni merak edilmektedir.
All Star yarışanları
- Betül Böçkün
- Özde Karacan
- Su Bahser
- Emel Başkan
- Ferdanur Başaran
- Birben Çoşkun
- Rümeysa Buyuran
Yarışmacıların isminin açıklanmasının ardından 2. Sezonun sevilen ismi Ken Rabia Ağca’nın olmaması merak edilmiştir.
Rabia neden yarışmıyor?
Rabia Ağca’nın yarışmama nedeni açıklanmamıştır. Programda 7 yarışmacı yer alacaktır.
Doya Doya Moda final mi yaptı?
Sevilen yarışma, son bölümü ile 12 Mart Cuma günü ekranlarda yerini aldı. 15 Mart pazartesi aynı saatte ise All Star yayınlanacaktır.