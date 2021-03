Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda All Star yarışmasında hangi yarışmacılar yer alacak?

Doya Doya Moda All Star yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Resmi Instagram hesabından yeni sezonla ilgili güncel tanıtımı yapıldı. Bildiğiniz üzere bir büyük bedene yarışması olan Doya Doya Moda yeni ismi Doya Doya Moda All Star ismiyleekranlarını süslemeye devam edecek. Bu sezon farklılık olarak geçen sezonun haftalık olarak öne çıkmış isimleri yarışarak içlerinden en iyisi seçilecek. Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'ın da yer alması bekleniyor.