İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda All Star'da kim birinci oldu ortaya çıktı. Haberimizde TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumunu paylaştık.

17 Mart 2021 Çarşamba 16:01
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
Takip Et:

Tv8 ekranlarının ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda, yeni haftada izleyicilerin karşısına All Star kadrosuyla çıktı. Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmasında yarışmacılar yaptıkları alışverişler ile tarzını gösteriyor, hem de büyük beden modası hakkında bilgi sahibi oluyor.

Doya Doya Moda’nın jüri koltuğunda Ivana Sert, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez oturuyor. Yarışmacılarının kıyafetlerinin değerlendirdiği ve her hafta birinin yarışmaya veda ettiği program hafta içi her gün ekranlara geliyor.

Doya Doya Moda 16 Mart puan durumu

Doya Doya Moda’nın dün yayınlanan yeni bölümünde jüriden en yüksek puanı yaptığı kombinle Birben aldı. Birben 19 puanla zirveye yerleşirken, sıkı dostlar Ferdanur ve Su ise 7 puanla sonuncu oldu.

Doya Doya Moda 17 Mart puan durumu

Doya Doya Moda’nın bugün yayınlanan bölümünde puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimize eklenecektir.



Son Güncelleme: 17.03.2021 16:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doya Doya Moda All StarTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
16 Mart 2021 salı reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj reyting birincisi kim oldu?
Zerrin Özer’e ne zaman, kim tecavüz etti? Ümit Güner kimdir, yaşıyor mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle
Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba
Valorant oyun ve genel terimleri
Kulüp dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Maraşlı dizi oyuncusu Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran biyografisi
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.