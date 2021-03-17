Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu

Tv8 ekranlarının ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda, yeni haftada izleyicilerin karşısına All Star kadrosuyla çıktı. Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmasında yarışmacılar yaptıkları alışverişler ile tarzını gösteriyor, hem de büyük beden modası hakkında bilgi sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 16 Mart puan durumu

Doya Doya Moda’nın jüri koltuğunda Ivana Sert, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez oturuyor. Yarışmacılarının kıyafetlerinin değerlendirdiği ve her hafta birinin yarışmaya veda ettiği program hafta içi her gün ekranlara geliyor.

Doya Doya Moda’nın dün yayınlanan yeni bölümünde jüriden en yüksek puanı yaptığı kombinle Birben aldı. Birben 19 puanla zirveye yerleşirken, sıkı dostlar Ferdanur ve Su ise 7 puanla sonuncu oldu.

Doya Doya Moda 17 Mart puan durumu

Doya Doya Moda’nın bugün yayınlanan bölümünde puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimize eklenecektir.