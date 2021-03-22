Doya Doya Moda All Star 7. Bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda All Star bölümleriyle dikkatleri çekiyor. Yarışmanın geçen hafta başlayan All Star bölümleri heyecanla takip edildi.

23 Mart Salı günü Doya Doya Moda All Star’ın ikinci haftası başladı. Kilolu ve yüksek bedene sahip kadınların en şık olmak için kıyasıya yarışa girdikleri programın jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Doya Doya Moda All Star 23 Mart Salı

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan programda 7 kadın yarışmacı en şık isim olmak için sahneye çıkıyor.

Doya Doya Moda All Star’da 23 Mart Salı günü yayınlanacak 7.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda All Star son bölüm izlemek için tıklayınız.