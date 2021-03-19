İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

Doya Doya Moda All Star 6.bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler Doya Doya Moda 22 Mart Pazartesi 6.bölüm fragmanını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 21:57
Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Takip Et:

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda All Star tüm hızıyla devam ediyor. All Star yarışmasının ilk haftası geride kalırken, izleyiciler 22 Mart Pazartesi günü yayınlanacak olan 6.bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

Hafta içi her gün saatler 13:00’ü gösterdiğinde TV 8 ekranlarında yayınlanan programın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Programda 7 iddialı kadın belirlenen konsepte göre en şık kişi olmak için kıyasıya bir yarışa girişiyor.

Doya Doya Moda 19 Mart Cuma hafta finali

Hafta içi her gün ekranlara gelen programın All Star konseptiyle ilk hafta finali nefes kesti. Haftanın birincisi Birben oldu. Öte yandan genel tabloda puan durumda da ise Özde Karacan 36 puanla liderliğini sürdürdü. Su Baher ise 35 puanla ikinci sırada kaldı.




Son Güncelleme: 19.03.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doya Doya Moda All StarTV 8Fragman6.bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seksenler 475. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti TRT1
Seksenler 475. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti TRT1
Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı

Popüler Haberler

Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?
Akrep izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Akrep dizisi reytingleri
Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gs 3 - 4 Çaykur Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 19 Mart 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
TV'de 19 Mart 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda?
Güncel gümüş fiyatları 19 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Samsung A72 çıkış tarihi belli oldu mu?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Seksenler 475. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti TRT1
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2021
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı nerelidir?
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
AGİ tutarları Mart 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
Emekli promosyonları ne kadardır? 2021 Banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Mart 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Akrep dizisi Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
Akrep Şahin kimdir? Taha Baran Özbek biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.