Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda All Star tüm hızıyla devam ediyor. All Star yarışmasının ilk haftası geride kalırken, izleyiciler 22 Mart Pazartesi günü yayınlanacak olan 6.bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

Doya Doya Moda 19 Mart Cuma hafta finali

Hafta içi her gün saatler 13:00’ü gösterdiğinde TV 8 ekranlarında yayınlanan programın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Programda 7 iddialı kadın belirlenen konsepte göre en şık kişi olmak için kıyasıya bir yarışa girişiyor.

Hafta içi her gün ekranlara gelen programın All Star konseptiyle ilk hafta finali nefes kesti. Haftanın birincisi Birben oldu. Öte yandan genel tabloda puan durumda da ise Özde Karacan 36 puanla liderliğini sürdürdü. Su Baher ise 35 puanla ikinci sırada kaldı.