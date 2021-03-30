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Doya Doya Moda ALL STAR 30 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 12. bölüm puan durumu

Doya Doya Moda All Star 30 Mart Salı günü kim birinci oldu sorusu yanıtını bulunuyor. Yarışmanın sevenleri TV 8 Doya Doya Moda 12.bölüm puan durumu ve gün birincisi merak ediyor.

30 Mart 2021 Salı 13:20
Doya Doya Moda ALL STAR 30 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 12. bölüm puan durumu
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TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma Doya Doya Moda’da All Star heyecanı devam ediyor. Yarışmanın All Star konseptiyle üçüncü haftasına girilirken ilk iki hafta büyük beğeni topladı.

Yarışmada büyük bedenli kadınlar belirlenen konsepte göre en şık olmak adına kıyasıya bir yarışın içerisine giriyor. Yarışmada heyecanlı anların yanı sıra eğlenceli görüntülerde dikkatleri çekiyor.

Doya Doya Moda son bölümde ne oldu?

Doya Doya Moda All Star 11.bölümü 29 Mart Salı günü ekranlara geldi. All Star konseptinin üçüncü haftasının ilk gününde güzel bir yemek masasında yarışmacılar bir araya geldi. Birben, Özde ve Rümeysa arasındaki tartışma ise merak konusu oldu.

Yarışmanın son bölümünde Birben 19 puanla günü birinci olarak tamamladı. Birben’i 18 puanla Rümeysa takip ederken üçüncülüğü 17’şer puanla Betül ve Ferdanur elde etti. 4 puan alan Emel ise çok kötü bir performansla gün sonuncusu oldu.

Doya Doya Moda 30 Mart Salı

Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in yer aldığı yarışma 30 Mart Salı günü All Star 12.bölümüyle TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

30 Mart Salı gününün puanları belli olduğunda içeriğimizde bulabilirsiniz.




Son Güncelleme: 30.03.2021 13:20
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Doya Doya ModaAll StarTV 8Puan Durumu
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