Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda’da All Star heyecanı devam ediyor. All Star’ın ikinci haftasında finale gelindi. Doya Doya Moda All Star 10.bölümü 26 Mart Cuma günü ekranlara gelecek.

Hafta içi her gün saat 14:00’te ekranlara gelen programda yüksek bedenli kadınlar belirlenen konsepte göre en şık olmak adına kıyasıya bir yarışa girişiyor. Eğlenceli ve hararetli anların yaşandığı programın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Seray Sever ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star ikinci hafta finalinde birinci olan isim belli olmadı. Birinci açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda All Star kim elendi?

All Star 10.bölüm hafta finalinde elenen isim henüz belli olmadı. Puanlamaların açıklanmasının ardından elenen ismi içeriğimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda All Star puan durumu?

All Star 9.bölümde Rümeysa ve Ferdanur en yüksek puanı alan isim oldu. Günün sonuncusu ise 10 puan alan Betül Böçkün oldu. 9.bölüm sıralaması ise şu şekildeydi;

Özde Karacan: 13

Su Baher: 8

Emel Başkan: 6

Ferdanur Başaran: 16

Birben Coşkun: 8

Rümeyse Buyuran: 16

Betül Böçkün: 10