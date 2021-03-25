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Doya Doya Moda ALL STAR 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 9. bölüm puan durumu

Doya Doya Moda All Star 9.bölüm puanları merak ediliyor. İzleyiciler Doya Doya Moda All Star 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu ve TV 8 Doya Doya Moda 9.bölüm puan durumunu araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 12:46
Doya Doya Moda ALL STAR 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 9. bölüm puan durumu
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TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Doya Doya Moda’da All Star heyecanı devam ediyor. All Star’ın 9.bölümü 25 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün saat 13:00’te ekranlara gelen programın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor.

Büyük bedenleri kadınların belirlenen konsepte göre en şık olmak için kıyasıya bir yarışa girdiği programın her bölümü heyecanla takip ediliyor.

Doya Doya Moda 25 Mart Perşembe puan durumu

Doya Doya Moda All Star 9.bölüm puanları açıklanmadı. Puanlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda son bölümde ne oldu?

Doya Doya Moda’nın dün yayınlanan All Star 8.bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Jüri üyelerinden en çok oyu alan isim Birben odu. 20 puanla günü zirvede tamamlayan Birben’i 18 puanla Ferdarur takip etti. 15 puan alan Bahar ise gün sonuncusu oldu.

 




Son Güncelleme: 25.03.2021 12:46
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