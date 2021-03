Doya Doya Moda ALL STAR 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 9. bölüm puan durumu

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Doya Doya Moda’da All Star heyecanı devam ediyor. All Star’ın 9.bölümü 25 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün saat 13:00’te ekranlara gelen programın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor.

Büyük bedenleri kadınların belirlenen konsepte göre en şık olmak için kıyasıya bir yarışa girdiği programın her bölümü heyecanla takip ediliyor.

Doya Doya Moda 25 Mart Perşembe puan durumu

Doya Doya Moda son bölümde ne oldu?

Doya Doya Moda All Star 9.bölüm puanları açıklanmadı. Puanlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda’nın dün yayınlanan All Star 8.bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Jüri üyelerinden en çok oyu alan isim Birben odu. 20 puanla günü zirvede tamamlayan Birben’i 18 puanla Ferdarur takip etti. 15 puan alan Bahar ise gün sonuncusu oldu.