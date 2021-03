Doya Doya Moda ALL STAR 23 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm puan durumu

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda All Star bölümleriyle beğenileri topladı. Yarışmada All Star konseptiyle ikinci hafta heyecan başladı. Hafta içi her gün saat 16:00’de yeni bölümleriyle ekranlara gelen programın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Ivana Sert ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Doya Doya Moda All Star 7.bölüm puan durumu

Doya Doya Moda All Star 7.bölüm puanlaması henüz yapılmadı. Puanlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda All Star 6.bölüm puanları

Programın 22 Mart Pazartesi günü yayınlanan 6.bölümünde 16 puanla Özde Karacan gün birincisi oldu. Özde’yi 14 puanla Su Baher takip etti.

Günün en az puanını ise 13 puan alan Betül Böçkün almış oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacıların heyecanla anları dikkat çekti. 6.bölüm sonunda oluşan puan tablosu ise şu şekilde;

Özde Karacan: 16

Su Baher: 14

Emel Başkan: 6

Ferdanur Başaran: 11

Birben Coşkun: 10

Rümeyse Buyuran: 10

Betül Böçkün: 13

Doya Doya Moda All Star 7.bölümü 23 Mart Salı günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

