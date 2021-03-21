Doya Doya Moda ALL STAR 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 6. bölüm puan durumu

19 Mart 2021 Doya Doya Moda All Star birincisi ve elenen kim?

Tv 8 ekranlarında merakla ve beğenilerek izlenilen Doya Doya Moda All Star programı iddialıcılarla birinci seçmektedir. Hafta içi her gün saat 13.00’da ekranlara gelen yarışma sevilerek takip edilmektedir.

Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu’nun jüriliğini yaptığı yarışmada kombinler değerlendiriyorlar. Yarışmacılara puanlar verilerek birinci seçilmektedir. Yarışmada her gün farklı konseptler olmaktadır. Değişik konseptleri giyerek jüri karşısına çıkan yarışmacılar değerlendiriliyor. Birinci olan yarışmacı ek bütçenin sahibi olurken haftanın birincisi ise tasarım takılarını kazanmaktadır.

Dün ekranlara gelen bölümde Özden ve Birben 16 puanları alarak eşit olurken, Rümeysa 6 puan alarak sonuncu oldu. 19 Mart 2021 tarihinde sonuçlar şu anlık belli değil.

