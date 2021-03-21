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Doya Doya Moda ALL STAR 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 6. bölüm puan durumu

Tv 8 ekranlarında izleyicilerin merakla takip ettiği Doya Doya Moda All Star yarışması hafta içi her gün 13.00'da ekran karşısına çıkmaktadır. Her gün farklı konseptlerle jürilerinin değerlendirilmesi üzere yarışmacılardan birinci seçilmektedir. Haftanın birincisi ise tasarım takının sahibi olmaktadır. 19 Mart 2021 elenen ve birinci olan yarışmacıyı sizler için araştırdık.

21 Mart 2021 Pazar 12:15
Doya Doya Moda ALL STAR 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 6. bölüm puan durumu
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19 Mart 2021 Doya Doya Moda All Star birincisi ve elenen kim?

 Tv 8 ekranlarında merakla ve beğenilerek izlenilen Doya Doya Moda All Star programı iddialı yarışmacılarla birinci seçmektedir. Hafta içi her gün saat 13.00’da ekranlara gelen yarışma sevilerek takip edilmektedir.

Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu’nun jüriliğini yaptığı yarışmada kombinler değerlendiriyorlar.  Yarışmacılara puanlar verilerek birinci seçilmektedir. Yarışmada her gün farklı konseptler olmaktadır. Değişik konseptleri giyerek jüri karşısına çıkan yarışmacılar değerlendiriliyor. Birinci olan yarışmacı ek bütçenin sahibi olurken haftanın birincisi ise tasarım takılarını kazanmaktadır. 

Dün ekranlara gelen bölümde Özden ve Birben 16 puanları alarak eşit olurken, Rümeysa 6 puan alarak sonuncu oldu. 19 Mart 2021 tarihinde sonuçlar şu anlık belli değil. 



Son Güncelleme: 21.03.2021 12:15
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaYarışmaTv8
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