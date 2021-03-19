Doya Doya Moda ALL STAR 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 5. bölüm puan durumu

TV 8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda All Star’da hafta finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün saatler 13:00’ı gösterdiğinde ekranlara gelen yarışmada bugün hafta finali gerçekleşecek.

Doya Doya Moda All Star yarışmasının jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Ivana Sert, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever yer alıyor.

Doya Doya Moda All Star 18 Mart puan durumu

Yarışmacılar günün konseptine göre hazırladıkları kombinleriyle jüri karşısına çıkıyor ve en yüksek puanı alan kişi gün birincisi oluyor.günü yayınlanacak bölümde ise haftanın birincisi seçilecek.

Doya Doya Moda’nın dün yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Programda iki yarışmacı Birben ve Özde aldıkları 16 puan ile birinciliği paylaştı. Günün en kötü puanını ise 6 puanla Rümeysa aldı.

Doya Doya Moda All Star 19 Mart puan durumu

Doya Doya Moda TV 8 ekranlarında saat 13:00’da ekranlara geliyor. 19 Mart Cuma gününün puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda All Star 5.bölüm izlemek için tıklayınız.