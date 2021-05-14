Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs Cuma kim elendi?

Doya Doya Moda All Star yarışmasında bir haftanın daha final heyecanı daha yaşandı. 14 Mayıs Cuma günü ekrana gelen yeni bölümde yarışmacılar jüri üyelerinden en yüksek puanı almak adına mücadele etti.

Bir yarışmacının diğer arkadaşlarıyla alakalı “arama motorundan elbise bakıp diktiriyor” sözü günün tartışma konusuydu. Gergin anlara şahit olunan bölümde jüri üyeleri ise bu konudan oldukça sıkıldıklarını ifade ettiler.

All Star sezonuyla ekrana gelen programda bu hafta da enteresan gelişmeler oldu. Bayram haftasında kolyeyi kazanmayı isteyen yarışmacılar son puanlamalarla haftanın birincisini belirlediler. Doya Doya Moda All Star yarışmasının bu hafta birinci olan ismi Ferdanur oldu. Yarışmaya veda eden yarışmacı ise Yaren oldu.