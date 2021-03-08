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Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi günün birincisi ve puan tablosu

Türkiye'de oldukça fazla ilgi gören Doya Doya Moda yarışma programında büyük bedene sahip olan kadınlar kendi tarzlarına uygun kıyafetleri konsepte uygun olarak giyerek en yüksek puanları almak için yarışıyor. Her gün yarışmacılardan biri birinci olarak seçiliyor. 8 Mart tarihinde ise hangi yarışmacının birinci olduğu merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

08 Mart 2021 Pazartesi 17:36
Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi günün birincisi ve puan tablosu
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TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda yarışma programı, en başarılı stil programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Jüri üyeleri ve yarışmacıları ile dikkat çeken ve izleyiciyi ekrana bağlayan yarışma da her gün birinci seçilmekte ve yarışmayı kazanana ödül verilmektedir. Büyük bedene sahip olan yarışmacılar kendi tarzlarını belirleyerek kendilerini beğendirmeye ve en yüksek puanları almaya çalışmaktadırlar. 

Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında 8 Mart günün birincisi henüz belirlenmedi. 

Yarışmacı isimleri 

-Rabia

-Özde

-Ceren

-Elif Nil

-Rüya

-Ayça 

Jüriler de kimler yer almakta?

-Gülşah Saraçoğlu

-Uğurkan Erez

-Seray Sever

-Ivana Sert



Son Güncelleme: 08.03.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Doya Doya Moda
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