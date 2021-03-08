Doya Doya Moda 8 Mart 2021 Pazartesi günün birincisi ve puan tablosu

TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda yarışma programı, en başarılı stil programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Jüri üyeleri ve yarışmacıları ile dikkat çeken ve izleyiciyi ekrana bağlayan yarışma da her gün birinci seçilmekte ve yarışmayı kazanana ödül verilmektedir. Büyük bedene sahip olan yarışmacılar kendi tarzlarını belirleyerek kendilerini beğendirmeye ve en yüksek puanları almaya çalışmaktadırlar.

Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında 8 Mart günün birincisi henüz belirlenmedi.

Yarışmacı isimleri

-Rabia

-Özde

-Ceren

-Elif Nil

-Rüya

-Ayça

Jüriler de kimler yer almakta?

-Gülşah Saraçoğlu

-Uğurkan Erez

-Seray Sever

-Ivana Sert