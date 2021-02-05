Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Bahar Candan mı elendi, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da bu hafta hangi yarışmacı gitti?

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda’da bu haftanın finalinde neler yaşandı? Her final bölümünde bir kişinin en yüksek puan alarak kolye ödülü aldığı ve bir kişinin de yarışmaya veda ettiği Doya Doya Moda’ya bu hafta kim veda etti?

5 Şubat Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi?

TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda isimli moda yarışmasının haftalık finali sonunda seyircilerle bugün buluşuyor. Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in jüri olduğu Doya Doya Moda yarışması bugün saat 14.15’te TV8 ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Her hafta hayranlarını etkilemeyi başaran Doya Doya Moda bu hafta da izleyicilerini heyecana boğacak gibi gözüküyor.

Doya Doya Moda yarışmasının en ünlü isimlerinden olan Bahar Candan eleme adaylarından birisi. Bu hafta elenme ihtimaliyle baş başa kalan Selen ve Bahar ikilisinden bakalım hangisi yarışmaya veda edecek. Gözyaşlarına boğulan Bahar Candan'ın henüz elenip elenmediği kesinleşmedi. Jurilerin puanlamalarının nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Bakalım bu haftanın finalinde Bahar Candan nelerle karşılaşacak.