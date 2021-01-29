Doya Doya Moda 29 Ocak 2021 Cuma haftanın birincisi kim oldu, ödülü kim aldı? Doya Doya Moda bu hafta kim elendi?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda’da bugün hafta finali heyecanı yaşandı. 29 Ocak Cuma günü hafta finalinde yarışmadan bir isim elenirken, haftanın birincisi altın kolye ve saatin sahibi oldu.

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

29 Ocak Cuma günü yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının hafta finalinde verilecek puanlar birazdan belli olacak. Puan durumu belli olduğunda içeriğimizde bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda yarışmasında yarışmacılar hafta boyu kıyasıya bir rekabetin içerisine giriyor. Yarışmada o hafta içerisinde en çok puanı alan kişi hafta birincisi oluyor. Öte yandan haftanın en az puan alan ismi yarışmaya veda ediyor.

Doya Doya Moda yarışmasında yer alan yarışmacıları Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Ivana Sert puanlıyor. Yarışmanın 29 Ocak Cuma günü hafta finalinde verilecek puanlarla kimin eleneceği ve kimin hafta birincisi olacağı belli olacak.