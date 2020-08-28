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Doya Doya Moda 28 Ağustos Cuma tekrarı TV8 Youtube izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda 28 Ağustos 2020 Cuma günü TV8 YouTube tekrar izleme linki ortaya çıktı. Fenomen moda yarışması tekrarını izleyebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 16:32
Doya Doya Moda 28 Ağustos Cuma tekrarı TV8 Youtube izle
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Hafta içi izleyicilerin karşısına çıkan Doya doya Moda izleyicileri eğlendirirken aynı zamanda modaya doyuruyor. Doya Doya Moda yeni haftanın son gününde başlayacak ve beş gün vermiş oldukları emeğin karşılığını almak isteyenler haftanın finalinde kozlarını paylaşıp birincilik mücadelesi verecekler.

Binlerce kişiyi ekran başına kilitleyen Doya Doya Moda yarışmasında modaya dair öğütler verip jüri üyelerinin mevcut bilgilerini aktardığı yarışmada kıyasıya bir mücadele veriliyor.

Doya Doya Moda 28 Ağustos 2020 Cuma


TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışması gündüz kuşağında ekranlara taşınıyor. Programı TV8 ekranlarından ya da YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

TV8 canlı izleme linki: https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 




Son Güncelleme: 28.08.2020 16:32
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaTv8
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