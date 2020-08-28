Doya Doya Moda 28 Ağustos Cuma tekrarı TV8 Youtube izle

Hafta içi izleyicilerin karşısına çıkan Doya doya Moda izleyicileri eğlendirirken aynı zamanda modaya doyuruyor. Doya Doya Moda yeni haftanın son gününde başlayacak ve beş gün vermiş oldukları emeğin karşılığını almak isteyenler haftanın finalinde kozlarını paylaşıp birincilik mücadelesi verecekler.
Binlerce kişiyi ekran başına kilitleyen Doya Doya Moda yarışmasında modaya dair öğütler verip jüri üyelerinin mevcut bilgilerini aktardığı yarışmada kıyasıya bir mücadele veriliyor.
Doya Doya Moda 28 Ağustos 2020 Cuma
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Son Güncelleme: 28.08.2020 16:32