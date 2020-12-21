Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu ve gün birincisi

TV8’in mücadele ile devam eden Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün 14.15 de yayınlanmaya devam ediyor. Büyük bedene sahip olan yarışmacılar günün belirlendiği konsepte uygun alışveriş yaparak jüri üyesinin puanlanmak üzere karşısına çıkıyor. 7 kadının yarıştığı programda gün geçtikçe değişen yarışmacılar ve konseptler izleyicisini ekrandan koparmamayı başarıyor. Bu programda hedef en çok puanı günün birincisi ve haftanın birincisi olarak para ödülüne tabii tutuluyor. Yeni haftaya giren yarışma 21 Aralık 2020’nin Konsepti ise “İş Yerinde İlk Günüm” olarak belirlendi. Doya Doya Moda programının 7 kadın yarışmacısı; Sabiha, Birben, Rabia, Özde, Ceren, Bahar ve Ayşegül.

21 Aralık 2020 Birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmasının pazartesi günü birincisi henüz belli olmadı.