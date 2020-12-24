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Doya doya Kemal Doğulu neden yok, bıraktı mı? Kemal Doğulu yeni programı Büyük Değişim ne zaman başlayacak?

Doya Doya Moda programında jürilik yapan ve daha önce de yaptığı işlerle adından çokça söz ettiren Kemal Doğulu, yaptığı Exxen paylaşımı ile akıllara Doya Doya Moda programından ayrılıp ayrılmadığı sorusunu getirdi. Kemal Doğulu'nun yeni projesi nedir? İşte tüm merak edilenler..

24 Aralık 2020 Perşembe 23:21
Doya doya Kemal Doğulu neden yok, bıraktı mı? Kemal Doğulu yeni programı Büyük Değişim ne zaman başlayacak?
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Doya doya moda jürisi Kemal Doğulu neden yok? Ayrıldı mı?

Sevilen program Doya Doya Moda’da jürilik yapan Kemal Doğulu Exxen ile ilgili bir paylaşım yaptı ve paylaşım yaptıktan sonra herkes Kemal Doğulu yarışmadan ayrıldı mı diye araştırmaya başladı. İşte merak ettikleriniz...

Kemal Doğulu, Exxen’de yer alacağını ve yeni projesini duyurdu. Yeni projenin ismi Büyük Değişim olacak ve başvurular da başladı.

Kemal Doğulu Kimdir?

1979 doğumlu olan popüler isim, kuaförlük mesleğine 12 yaşında başlamış ve hala devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra ünlü isim, pop müzik ve elektronik müzik sektöründe de faaliyet göstermektedir. Başarılı isim, Harran Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nü kazanmıştır.  Daha sonraları imaj danışmanlığı yapan Doğulu,2014 yılında da kendi kuaför salonunu açtı. ‘Bu Tarz Benim’ve ‘işte Benim Stilim’ programlarıyla da adından çokça bahsettiren Doğulu, Doya Doya Moda yarışması ile de ses getirmeye devam etti.



Son Güncelleme: 24.12.2020 23:21
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaKemal Doğulu
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