Dom dizi konusu ve oyuncuları

2021 dram ve suç türünde çekilmiş dizi, Amazon Prime'da yayınlanmaya başladı. 4 Haziran'da gösterime giren dizi suç ve dram türünde dizi severler tarafından oldukça beğenildi. Bizde siz değerli izleyicilerimiz için Dom dizisinin konusu ve oyuncularını açıklıyoruz.
8 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürüyor. IMDB üzerinden 300 kişinin oyuyla birlikte 7.0 puanına sahip oldu. Dizi portekizce olarak yayınlanırken, 18 yaş üstü ibare belirtildi.
Bir genç uyuşturucu belasına başını sokarak suç örgütlerine karışır. Bundan ötürü başı belaya girer ve devamında bizi nelerin beklediği sürpriz. Gencin babası polis olduğu için oğlunu takip eder ve çeteyi çökertmeye çalışır.
Oyuncu kadrosu ise;