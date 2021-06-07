Dom dizi konusu ve oyuncuları

2021 dram ve suç türünde çekilmiş dizi, Amazon Prime'da yayınlanmaya başladı. 4 Haziran'da gösterime giren dizi suç ve dram türünde dizi severler tarafından oldukça beğenildi. Bizde siz değerli izleyicilerimiz için Dom dizisinin konusu ve oyuncularını açıklıyoruz.

8 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürüyor. IMDB üzerinden 300 kişinin oyuyla birlikte 7.0 puanına sahip oldu. Dizi portekizce olarak yayınlanırken, 18 yaş üstü ibare belirtildi.

Yönetmeni Vicente Kubrusly ve Breno Silveira yer alırken, dizinin senaristleri Breno Silveira ve Fabio Mendes'tir. Dizi Brezilya Rio de Janerio dizisi büyük ses getirdi.

Bir genç uyuşturucu belasına başını sokarak suç örgütlerine karışır. Bundan ötürü başı belaya girer ve devamında bizi nelerin beklediği sürpriz. Gencin babası polis olduğu için oğlunu takip eder ve çeteyi çökertmeye çalışır.

Oyuncu kadrosu ise;

Gabriel Leone – PedroDom

Flávio Tolezani – Victor Dantas

Mariana Cerrone – Laura

Raquel Villar – Jasmin

Laila Garin – Marisa

Digão Ribeiro – Armario

Isabella Santoni – Viviane

Ramon Francisco – Lico

Wilson Rabelo – Arcanjo

Roberto Birindelli – Paulo

Jupy Azevedo – Chora Nenem

Dom dizisi fragmanını izle!