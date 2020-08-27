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Doktorum Yanımda sunucuları kimler? Doktorum Sensin iletişim adresi ve WhatsApp numarası

TV 360 ekranlarında yayınlanan Doktorum Yanımda programı sunucuları sempatikliğiyle dikkatleri çekiyor. Doktorum Sensin iletişim adresi ve WhatsApp ihbar numarası ile irtibata geçebilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:42
Doktorum Yanımda sunucuları kimler? Doktorum Sensin iletişim adresi ve WhatsApp numarası
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TV 360 programında ekranlara gelen Doktorum Yanımda programının yeni sezon çekimleri devam ediyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelecek programın sunuculuğunu Prof Dr. Murat Aksoy ve Selda Hasret Arslan üstleniyor.

Doktorum Yanımda iletişim hattı

TV 360 ekranlarında yayınlanan programda sağlık, güzellik ve estetik konularına dair iletişim numaraları bulunmaktadır. Kanal izleyici temsilcisine erişim sağlayabilirsiniz.

TV360 telefon numarası: 0212 449 30 00


TV izleyici temsilcisi mail adresi: izleyicitemsilcisi@tv360.com.tr

Doktorum Yanımda sunucuları kimler?

Prof. Dr. Murat Aksoy ile Selda Hasret Arslan COVID-19 ve diğer konularda merak edilenleri yanıtlıyor. Hafta içi her gün saat 09.30’da izleyicilerin karşısına çıkan Doktorum Yanımda programı 17 Ağustos itibariyle de ekranlarda olmaya devam edecek.

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir?

1970 yılında dünyaya gelen Murat Aksoy, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2013 yılında Genel Cerrahi profesörü olan Aksoy, yurtiçi ve yurtdışında damar cerrahisi deneklerinde görevler aldı. Amerikan hastanesi ile Koç hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde çalışan Aksoy, TV360 ekranlarında Doktorum Yanımda programında sunuculuk yapmaktadır.

Selda Hasret Arslan kimdir?

Bursa’da dünyaya gelen Arslan, yerel bir radyo programına katılıp teklif üzerine 6 yıl radyo programı sundu. 14 yıl Bursa Olay TV’de de program sunan Arslan, 1997’de tiyatro eğitimleri almıştır. Arslan şimdilerde TV 360 ekranlarında Doktorum Yanımda programının sunuculuğunu üstlenmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:42
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Anahtar Kelimeler:
TV360Doktorum SensinMurat AksoySelda Hasret Arslan
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