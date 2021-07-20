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Doktor Civanım filmi kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın efsane yapımlarından Doktor Civanım filmi yeniden televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncuları gündem oldu. Doktor Civanım filmi yayınlandığı her dönemde izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

20 Temmuz 2021 Salı 12:53
Doktor Civanım filmi kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncuları
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Oyuncu kadrosunda İhsan Yüce, Ali Şen, Kemal Sunal ve Ayşen Gruda gibi önemli isimlerin yer aldığı Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Doktor Civanım filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı her dönem izleyicilerin beğenisini kazanan Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Doktor Civanım filmi konusu

Dönemin en zenginlerinden ikisi olan İhsan ve Ruşen Aga aralarındaki düşmanlık nedeniyle çok para kaybeder. İkili aralarında bir anlaşma yapar ve bu düşmanlığa son vererek iflastan kurtulur. İki para babası barışın devamı için kızları Sümbül ve Gafur arasında da söz keser. Ancak iki genç bu evliliği istemez. Bu sırada köye gelen doktor bir anda kendisini olayların ortasında bulur.

Doktor Civanım filmi oyuncuları

Kemal Sunal,

İhsan Yüce,

Ali Şen,

Bahar Öztan,

Ayşen Gruda.

Doktor Civanım kaç yılında çekildi?

Yönetmen koltuğunda usta isim Kartal Tibet’in yer aldığı Doktor Civanım filmi 1982 yılında Yeşilçam’ın en parlak döneminde yayınlanmış ve o dönem en başarılı filmlerden biri olmuştur. Filmin senaryosunu ise Memduh Ün kaleme almıştır.


Son Güncelleme: 20.07.2021 12:53
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Anahtar Kelimeler:
Kemal SunalDoktor Civanım
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