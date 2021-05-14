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Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?

Blu TV'nin en çok beğenilen dizileri arasında yer alan Doğu, 1. sezonunu bitirdi. İzleyicilerden oldukça olumlu yanıtlar alan dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. Sevilen dizi Doğu, konusu ve Doğu Demirkol'a has mizah ile büyük ilgi çekmişti. Peki dizinin 2. sezonu olacak mı? Doğu 2. sezon ne zaman? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:03
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
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Doğu 2. sezonu olacak mı?

Doğu dizisi, 31 Mart tarihinde ilk 2 bölümü ile Blu TV’de yayınlanmıştı. Dizi büyük ilgi çekerek, izlenme oranlarını artırmıştı. Beğenilen dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak edildi. Dizi yayınlandığı günden itibaren Blu TV’nin en fazla beğenilen dizisi olmayı başarmıştı. Sevilen dizi 10. bölümü ile 1. sezonunun sonuna geldi. Her bölümü 30 dakikadan oluşan dizi, Doğu Demirkol’a özgü bir mizah ile seyircilerin karşısına çıkmaktaydı. Doğu Demirkol’un yanı sıra BKM Mutfak oyuncularının da bulunduğu dizi, büyük bir beğeni topladı. Dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı hakkında ise Blu TV herhangi bir açıklama yapmadı. 

Dizinin konusu nedir?

Doğu, elini attığı her işte başarısız olmaktadır. Komedyen olmak isteyen Doğu’nun hayatı hep başarısızlık içinde geçmiştir. Ailesinin baskısı ve isteği üzerine üniversitede istemediği bir bölümde okuyan Doğu, fakültedeki 7. yılında iken bu bölümü bitiremeyeceğini herkese belli eder. Zeki ama tembel olan Doğu komedyen olmak için yürüdüğü yolda bir sürü olay ile karşılaşır. Dizi tamamen Doğu’nun bu yoldaki yaşadıklarını konu edinir.

Doğu oyuncuları kimlerdir? 

- Doğu Demirkol

-Ege Kökenli 

-Evliya Aykan

-Kubilay Tunçer

-Banu Fotocan 

-Yağmur Gülveren 

- Afra Karagöz

Blu TV tepkileri nasıl? 

Dizi genellikle olumlu yorumlar almaktadır. Bazı yorumlar aşağıda verilmiştir.

-7 bölümü izledim kafa dağıtmak için cidden güzel bir dizi yapmışlar. Teşekkür ederim.

-Çok iyi ya baya iyi hem de keşke 4- 5 sezon sürse hem de bölümler uzun olsa ne iyi olurdu.

-Mizah seviyesi yüksek insanlar için kusursuz bir dizi. Bu ülkede Doğu Demirkol mizahı diye bir şey var artık.

-Doğu’dan beklenecek dizi geldi helal olsun bu adama.

-Kaliteli komedi izlemek isteyen hiç düşünmeden kaçırmadan izlesin.

Doğu dizisi gerçek hayattan mı esinlenildi?

Harbiye’de Doğu’nun gösterisini izleyen kişiler, dizinin ilk bölümlerinde bunu anlatmıştı diyebilir. Gösteride kendi hayatını anlatan Doğu, pek çok şeyi diziye de yansıtmıştır. Yaşadığı olaylara karşı doğal tepki veren ve esprileri ile kendini bozmadan devam eden bir noktası bulunmaktadır. Kendisinin isteksiz tavrı her zaman daha komik bulunmaktadır. Hayatındaki insanların çok başarılı olması bunda bir etken olarak gözüküyor. Annesi avukat, babası cerrah ve kız kardeşi de oldukça başarılıdır. Doğu da dizi de bu etkenlerden dolayı içine kapanık ama kendiyle barışık bir hal takınmaktadır. 

Dizinin 2. sezonu olacak mı?

Doğu Demirkol bu konu hakkında net bir cevap vermemektedir. Ancak dizinin 2. sezonu büyük ihtimalle 2022 Mart ayında yayınlanacak.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Blu TVDoğuDizi
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