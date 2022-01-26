Doğu dizisi ne zaman başlıyor? Doğu dizisi oyuncuları kimler? Doğu dizisinin konusu ne?

Yakında yayınlanacak olan Doğu dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. BKM Mutfak'ın yapımcılığını üstlendiği Doğu dizisinin yönetmenliğini Emre Ağuş üstlenmektedir. Doğu Demirkol ve Ege Köken, önümüzdeki günlerde başlayacak Doğu dizisinin başrollerinde bulunuyor. Hızla büyük ilgi uyandıran Doğu dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Doğu dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve hangi kanalda ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya devam ediyor.

Doğu dizisi oyuncu kadrosu

Doğu Demirkol

Ege Kökenli

Evliya Aykan

Kubilay Tunçer

Banu Fotocan

Yağmur Gülveren

Afra Karagöz

Doğu Demirkol

Doğu dizisinde rol alan oyuncu Doğu Demirkol, henüz 35 yaşındadır. 6 Eylül 1985 Ankara doğumludur. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan oyuncu aslen Balıkesirlidir. BKM Mutfak’ta sahne alan Doğu Demirkol, 2018 yılında ilk kez defa Ahlat Ağacı filmiyle kamera karşısına çıkmıştır. Başarılı komedyen daha önce Güldür Güldür’de de bulunmuştur. İlk projesi olan Ahlat Ağacı'nda rol alan oyuncumuz yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve aynı yıl Ölümlü Dünya filminde rol almıştır. Oyuncumuz geçtiğimiz aylardaysa Mustafa Sandal’la beraber Tekrar adlı bir single yayınladı. 2020 yılında Tutunamayanlar dizisi ile kamera önünde olan oyuncu, bu sezon başrolünü oynadığı Doğu dizisiyle karşımıza çıkacak.

Ege Kökenli

Evliya Aykan

Doğu dizisinin başrolündeki bir diğer isimse Ege Kökenli'dir. Oyuncu Ege Kökenli 20 Mart 1993 Kırklareli doğumludur. Haliç Üniversitesi'nde konservatuar okuyan Ege Kökenli, lise yıllarındaysa 5 yıl Fransız tiyatro ekibi içerisinde bulunmuştur. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda adım atan Ege Kökenli, 11 yaşında kamera karşısına çıkmış ve En İyi Arkadaşım'da iki sezon boyunca Ece karakterini canlandırmıştır. Daha öncelerinde Çalıkuşu, Yahşi Cazibe, Kalp Atışı, Yasak Elma, Benim Tatlı Yalanım gibi dizlerin kadrosunda bulunan Kökenli, son olarak Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

28 yaşında olan oyuncu, 31 Ağustos 1992'de Hakkari'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümü mezunudur. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olup daha önce birçok devlet ve özel tiyatroda rol almıştır. İlk olarak 2010’da Behzat Ç dizisinde kamera karşısına çıkan oyuncumuz daha sonra Gülizar dizisinde yer almıştır. Şu anda BKM Mutfak ekibinde çalışan oyuncumuz Çok Güzel Hareketler 2 programında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler 2'deki rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu, Doğu dizisinde de yer alacak.

Kubilay Tunçer

51 yaşında olan usta oyuncu, 12 Haziran 1969 Balıkesir doğumludur. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA programında ders veren Kubilay Tunçer, aynı zamanda senarist ve oyun yazarıdır. Daha önce de rol aldığı dizi ve filmlerin birçoğunu yazmış olan oyuncumuz, sihirbaz olarak da tanınmaktadır. Pek çok sihirbazlık gösterisine katılan oyuncumuz daha önce Galip Derviş, Jet Sosyete, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tatlı Küçük Yalancılar ve Maçolar gibi sevilen dizilerde rol almıştır.

Banu Fotocan

Bu sezon Doğu dizisi ile seyirci karşısına çıkacak olan oyuncu, 1971 İstanbul doğumludur. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan oyuncu, ilk olarak 2000 yılında Herkesin Kendi Evinde filmiyle kamera karşısında rol almıştır. Filmdeki rolüyle beğenilen Banu Fotocan, Karanlıkta Koşanlar dizisinde rol aldı. Tepenin Ardı filmindeki performansı ile 24. Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Banu Fotocan, son olarak 2018’de yayınlanmış olan Halka dizisiyle kameralar karşısına çıkmıştır.

Yağmur Gülveren

26 yaşında olan genç oyuncu, 1 Ocak 1995 İzmir doğumludur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini sürdürmekte olan Yağmur Gülveren, reklam filmlerinde yer aldı ve sonrasında oyunculuk kariyerine adım attı. Önceleri pek çok reklam ve kısa filmde rol alan oyuncumuzun profesyonel olarak katıldığı ilk diziyse 2018’de TV8 kanalında yayınlanmış olan Kızım dizisidir. Selin karakterini canlandıran genç oyuncu, bu sezon Doğu dizisi ile seyirci karşısına çıkacak.

Afra Karagöz

Doğu dizisi ile anlaşma yapan bir diğer oyuncu da Afra Karagöz'dür. Afra Karagöz, bu sektörde hala çok yenidir. Sektörün en yeni oyuncuları arasında olan oyuncu, daha önce hiçbir dizide rol almadığından dolayı Afra Karagöz ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyuncumuzun oynayacağı ilk dizi Doğu dizisi olacaktır.

Doğu dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Uzun zamandır beklenen Doğu 31 Mart'ta başlayacak. Kısa zaman içinde büyük bir ilgiyle karşılaşan dizide seyirciler, dizinin yayına gireceği tarihi ve hangi kanal üzerinden yayınlanacağını öerak etmeye başladı. 31 Mart'ta vizyona girecek olan Doğu dizisi Blutv dijital platformu ve Vodafone TV ekranlarında vizyona girecek.

Doğu dizisinin konusu nedir?

Önümüzdeki günler içerisinde seyirci ile buluşmaya hazırlanan Doğu dizisi, dizide başrol oynayacak Doğu Demirkol'un canlandıracağı karakterin çabalarını ve yaşadığı olayları anlatacak.