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Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:30
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?
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Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona hazırlanıyor. Geçen sezon başarılı bir izlenme sayısına ulaşan diziye yeni sezonda Engin Öztürk ve Binnur Kaya gibi isimler katılmıştı. Bu ikilinin ardından diziye Teoman Kumbaracıbaşı da katıldı. Kumbaracıbaşı dizide Müjgan’ı terk edip giden ve sonradan mahalleye dönen Burhan karakterini canlandıracak.

Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir?

Diziye yeni sezonda katılan Burhan karakteri Müjgan’ı terk eden ve mahalleye yeniden dönen zamanında mahallenin abilerinden biri olarak görülen biriydi. Burhan Müjgan ile aşk yaşamaya başladıktan sonra yaşanan sorunların ardından ayrılmıştır. Burhan’ın Mehdi’nin kardeşi Müjgan ile olan ilişkisi Burhan ve Mehdi’nin arasını açmıştır. Mahalleye yeniden dönen Burhan ve Mehdi arasındaki çatışma hala sürmektedir.


Mehdi Burhan’a karşı hala öfkeli olup Burhan’ı en büyük düşmanı olan ilan etmiştir. Burhan her ne kadar sert bir adam gibi görünse de kendi içerisinde çok duygusaldır. Yaşadıklarını kimseye anlatmayan Burhan’ın mahalleden neden gittiği de bu nedenle bilinmez.

Doğduğun Ev kaderindir Burhan Müjgan’ı neden bıraktı?

Burhan ve Müjgan zamanında büyük bir aşk yaşasalar da Müjgan’ın annesi bu aşka karşı gelmiştir. Müjgan’ın annesi Zeliha Burhan ile konuşmuş ve kızından uzak durmasını söylemiştir. Burhan bu nedenle Müjgan’ı bırakıp gitmiştir.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Dizide Burhan karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı, 1971 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncunun babası zamanında Arjantin’e göçmen olarak gitmiştir. Bu nedenle 6 yaşına kadar Arjantin’de yaşayan oyuncu daha sonra ülkeye dönüş yapmıştır. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu olan oyuncu Eyvah Eyvah 2 filmiyle adını duyurmuştur. Tecrübeli oyuncu daha sonra Güneşin Kızları ve Avlu gibi dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:30
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Doğduğun Ev KaderindirDizi
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