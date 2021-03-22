Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmeyen ayrılık!

TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden 'Doğduğun Ev Kaderindir'de izleyicileri şok eden beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin 'Mehdi' karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, diziden ayrılıyor. Dizinin senaryosunda hikayesi biten İbrahim Çelikkol bu hafta dizinin kadrosuna veda ediyor.

Başrolü Demet Özdemir ile paylaşan İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alıyor. Çok sayıda izleyici kitlesi bulunan dizide İbrahim Çelikkol'un ayrılması herkesi üzdü. Mehdi karakterini oynayan İbrahim Çelikkol'un senaryoda hikayesinin bittiği ve bu hafta sevilen projeye veda edeceği belirtildi.