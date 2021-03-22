İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...

Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmeyen ayrılık!

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde başrol oyuncu diziye veda ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:46
Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmeyen ayrılık!
Takip Et:

TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden 'Doğduğun Ev Kaderindir'de izleyicileri şok eden beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin 'Mehdi' karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, diziden ayrılıyor. Dizinin senaryosunda hikayesi biten İbrahim Çelikkol bu hafta dizinin kadrosuna veda ediyor.

Başrolü Demet Özdemir ile paylaşan İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alıyor. Çok sayıda izleyici kitlesi bulunan dizide İbrahim Çelikkol'un ayrılması herkesi üzdü. Mehdi karakterini oynayan İbrahim Çelikkol'un senaryoda hikayesinin bittiği ve bu hafta sevilen projeye veda edeceği belirtildi.



Son Güncelleme: 22.03.2021 14:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindirİbrahim ÇelikkolVedaDemet ÖzdemirDiziye Veda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 346. bölüm puan durumu
Temizlik Benim İşim 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 346. bölüm puan durumu
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı??
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı??
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 666. bölüm puan durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 666. bölüm puan durumu
Gerçeğin Peşinde 22 Mart 2021 Pazartesi Star TV canlı yayın ve tekrarı izle
Gerçeğin Peşinde 22 Mart 2021 Pazartesi Star TV canlı yayın ve tekrarı izle
Survivor Birleşme Partisi ne zaman?
Survivor Birleşme Partisi ne zaman?
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 22 Mart 2021 Pazartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 22 Mart 2021 Pazartesi bugünkü gazete manşetleri oku

Popüler Haberler

Sosyal Yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı??
Gelinim Mutfakta sebzeli noodle nasıl yapılır? Sebzeli noodle yapılışı, tarifi ve malzemeleri
EBA canlı dersim var mı?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Survivor Birleşme Partisi ne zaman?
PUBG Mobile Redeem Kodları 2021 Mart bedava şifreler
Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? 2021 Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları
Askerlik borçlanması nedir? 2021 Askerlik borçlanması primleri nasıl ödenir?
Kahve Falında Ğ harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Mart 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
SGK Özel Hastane Fizik Tedavi Karşılıyor mu?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 22 Mart 2021 Pazartesi
İstenmeyen sms gönderen numara nereye şikayet edilir? 2021
Eğitimden sonra yedek subay maaşları ne kadar ödenir?
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2021 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.