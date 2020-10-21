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Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha öldü mü, Zeliha karakterini canlandıran Nurşim Demir diziden ayrılıyor mu?

Türkiye basınında yankı uyandıran Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha öldü mü, Zeliha karakterini canlandıran Nurşim Demir diziden ayrılıyor mu? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha öldü mü, Zeliha karakterini canlandıran Nurşim Demir diziden ayrılıyor mu? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:45
Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha öldü mü, Zeliha karakterini canlandıran Nurşim Demir diziden ayrılıyor mu?
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Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyunculardan bazılarıyla yollar ayrıldı. Diziden ayrılan isimlerden biri de Ekrem karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül ve Nurşim Demir’in canlandırdığı Zeliha karakteri diziden ayrıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha neden yok?


Zeliha yazlığa yerleşeceğini söyleyerek senaryo gereği diziden ayrıldı. Zeliha karakterine hayat veren oyuncu Nurşim Demir dizinin Ekim ayında gerçekleşen çekimlerinde yer almazken, en azından kısa süreliğine dizide yer almayacak. İlerleyen günlerde senaryo gereği geri dönmesi mümkün olsa da bu sürecin uzun süreceği söyleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir’den Nurşim Demir neden ayrıldı?

OGM Medya’nın hazırladığı diziden Nurşim Demir’in ayrılma nedeni gündemde olan koronavirüs oldu. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle tecrübeli oyuncu diziden ayrıldı.

Zeliha ne zaman geri dönecek?

Dizide Zeliha karakterinin ayrılmasının nedeni koronavirüs nedeniyle 65 üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağıdır. Oyuncunun diziye dönmesi mümkün ancak söz konusu yasağın kalkması veya salgının bitmesi beklenecektir. Bu nedenle oyuncunun geri dönüşü net olarak bilinmiyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:45
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Doğduğun Ev KaderindirDizi
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