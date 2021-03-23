İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok, yayınlanmayacak mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu Çarşamba günü yayınlanmayacağı duyuruldu. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmayacağı sorusunun yanıtını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 05:28
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok, yayınlanmayacak mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

TV8 ekranlarında Çarşamba akşamları saat 20.00’da izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. OGM Pictures’in yapımcılığını yaptığı ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği dizinin yeni bölümünün yayınlanmama sebebi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?

Doğduğun Ev Kaderindir’in bu hafta neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir’in yarın yayınlanması beklenen bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yayınlanmama sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken yeni bölüm yerine Çarşamba akşamı kolaj bölüm izleyici ile buluşacak.



Son Güncelleme: 23.03.2021 05:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoğduğunEvKaderindir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler
Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 47. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 47. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Umut Eker kimdir, kaç yaşında?
Umut Eker kimdir, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 24 Mart 2021 Çarşamba 1 BTC kaç tl oldu?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
TV8 Survivor Ekstra programını sunan Melisa Emirbayer Kimdir?
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber
Badem göz estetiği ameliyat fiyatları 2021 Badem göz ameliyatı
Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisinin şartları ve faiz oranları Mart 2021
2021 Nevruz bayramı ne zaman, hangi gün? Nevruz bayramı hangi ülkelerde kutlanır?
Değerli konut vergisi nedir? 2021 Değerli konut vergisi ödemelerinde kimler muaf tutulur?
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Kripto paralarda son durum ne? 24 Mart 2021 Çarşamba BTC ve güncel kripto fiyatları
Waves Coin nedir, nasıl alınır? Waves platdormu hakkında bilgiler
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.