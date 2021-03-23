Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok, yayınlanmayacak mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?
Doğduğun Ev Kaderindir’in bu hafta neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir’in yarın yayınlanması beklenen bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yayınlanmama sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken yeni bölüm yerine Çarşamba akşamı kolaj bölüm izleyici ile buluşacak.
Son Güncelleme: 23.03.2021 05:28