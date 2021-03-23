Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok, yayınlanmayacak mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?

TV8 ekranlarında Çarşamba akşamları saat 20.00’da izleyici ile buluşandizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. OGM Pictures’in yapımcılığını yaptığı ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği dizinin yeni bölümünün yayınlanmama sebebi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir’in bu hafta neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir’in yarın yayınlanması beklenen bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yayınlanmama sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken yeni bölüm yerine Çarşamba akşamı kolaj bölüm izleyici ile buluşacak.