Doğduğun Ev Kaderindir Sezon Finali Verdi! Doğduğun Ev Kaderindir Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sezon Finalinde Neler Yaşandı?

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Sezon Finalini Yayınladı!

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir sezon finali verdi. Sevilerek izlenen ve Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı şimdiden merak ediliyor. Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un başrolde olduğu dizi gerçek hayattan alınmıştır.

Konusu ile dikkatleri çeken dizinin oyuncuları da büyük beğeni kazandı. Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 12.bölümü ile ekranlara geçici olarak veda etti. Sezon finalini yayınlayan dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı konusu henüz netleşmedi. Zeynep ve Mehdi’nin aşkını ve bu aşk için yaşadıkları zorlukları anlatan ve gerçek bir hayat hikayesinden alınan dizi

Doğduğun Ev Kaderindir Dizi Oyuncuları

-Demet Özdemir,

-İbrahim Çelikkol,

-Ali Oğuz Şenol,

-Naz Göktan,

-Engin Hepileri,

-Sinan Demirer,

-Kazım Sinan Demirer,

-Nail Kırmızıgül,

-Nurşim Demir,

-Senan Kara,

-Zuhal Gencer Erkaya,

-Zeynep Kumral.