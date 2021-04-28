İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler

TV 8'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncuları merak edildi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Fatih Koyunoğlu’nun canlandırdığı Nuh karakteri dikkatleri üzerine topladı. Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Fatih Koyunoğlu kimdir? sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte konu ile ilgili detaylar…

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:20
Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler
Takip Et:

TV 8 ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncuları merak edildi. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Fatih Koyunoğlu’nun canlandırdığı Nuh karakteri dikkatleri üzerine topladı.

Fatih Koyunoğlu kimdir?

1979 yılında İstanbul’da doğan Fatih Koyunoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olmuştur. 2004 yılında Kalp Gözü dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Fatih Koyunoğlu, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dağlar Delisi, Elveda Rumeli, Geniş Zamanlar, Beni Unutma, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, Son Yaz Balkanlar 1912, Beni Böyle Sev, Karakutu ve Yeter, Süper Film Birden, Plajda, Zaman Makinesi 1973, Kanunsuzlar gibi film ve dizilerde rol almıştır. 




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirNuhFatih Koyunoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Fatma dizisinin hikayesi ne? Fatma dizisi gerçek hikaye mi?
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Fatma dizisinin hikayesi ne? Fatma dizisi gerçek hikaye mi?
Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları
Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları
Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem
Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisi Melih karakteri kimdir? Ali İl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca karakteri kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı ve yer aldığı diziler
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakteri kimdir? Özge Törer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal dizileri ve yapımları
Rüyada aldatılma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada aldatılma görmenin anlamları ve yorumları
Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sadakatsiz dizisindeki Cavidan karakteri Kimdir? Meltem Baytok dizideki rolü ve hayatı
Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama
Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Emine'si Naz Göktan'ın hayat hikayesi!
Galatasaray Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.