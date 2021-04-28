Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler

Fatih Koyunoğlu kimdir?

TV 8 ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanandizisinin oyuncuları merak edildi. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde’nun canlandırdığıkarakteri dikkatleri üzerine topladı.

1979 yılında İstanbul’da doğan Fatih Koyunoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olmuştur. 2004 yılında Kalp Gözü dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Fatih Koyunoğlu, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dağlar Delisi, Elveda Rumeli, Geniş Zamanlar, Beni Unutma, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, Son Yaz Balkanlar 1912, Beni Böyle Sev, Karakutu ve Yeter, Süper Film Birden, Plajda, Zaman Makinesi 1973, Kanunsuzlar gibi film ve dizilerde rol almıştır.