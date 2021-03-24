Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’den kötü haber geldi. başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün yer aldığı dizi bilindiği üzere her Çarşamba ekranlara geliyordu. Ancak Doğduğun Ev Kaderindir’in 37.yeni bölümünün 24 Mart Çarşamba gününün yayın akışından kaldırıldığı öğrenildi.

Doğduğun Ev Kaderindir neden yok?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu haftaki yeni bölümünde İbrahim Çelikkol’un ilk bölümden beri hayat verdiği Mehdi karakteri diziye veda edecekti. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmıştı ancak yapım ekibi önce fragmanı kaldırdı ve yeni bölümü bir sonraki haftaya bıraktı. Bu sebeple Mehdi’nin vedası önümüzdeki hafta ekranlara gelecek. Bu Çarşamba ise kolaj bölüm izleyici ile buluşacak.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü 31 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin yayınına bir haftalık ara verildi ancak bu ara diğer bölümleri etkilemeyecek.