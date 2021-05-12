Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama göre 12 Mayıs Çarşamba günü final bölümü ile ekranlara gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin neden final yapacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre dizi sezon finali değil final yapacağı duyuruldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi neden final yapacak?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin konusu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin neden final yapacağı araştırılırken dizinin resmi sitesinden neden final yapacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin konusu gerçek yaşanmış bir hikayeden uyarlanmıştır. Başrol oyuncusu olan Demet Özdemir dizide Zeynep karakterini canlandırmaktadır. Zeynep 20’li yaşlarının sonunda hukuk eğitimi almış bir kızdır. Fakir bir ailenin kızı olduğu için küçükken başka bir aileye evlatlık verilen Zeynep çocukken aldığı yaralar yüzünden sürekli bir hayat mücadelesi vermektedir. Zeynep bir taraftan evlilik korkuları yaşarken diğer bir taraftan bir kader mahkumu olduğunu düşünmektedir. Zeynep aradığı aşkı bulmazken kendini bir kader motifinin içinde bulur.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları