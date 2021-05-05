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Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

TV 8'de ekranlara gelen ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final kararı aldı. İzleyicilerin merak ettiği 'Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?' sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:23
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?
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TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden OGM Pictures'ın yapımcısı olduğu, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon sonunda final yapacağını geçtiğimiz hafta Onur Güvenatam tarafından açıklanmıştı.

Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

5 Mayıs Çarşamba günü 42. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan dizi 43.bölümüyle seyircisine veda edecek. 'Doğduğun Ev Kaderindir' final bölümüyle 12 Mayıs Çarşamba akşamı saat  20.00'da son kez TV8 ekranlarında olacak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 20:23
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Tv8Doğduğun Ev KaderindirDoğduğun Ev Kaderindir Final
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