Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:23
TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden OGM Pictures'ın yapımcısı olduğu, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir
dizisinin sezon sonunda final yapacağını geçtiğimiz hafta Onur Güvenatam tarafından açıklanmıştı.
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?
5 Mayıs Çarşamba günü 42. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan dizi 43.bölümüyle seyircisine veda edecek. 'Doğduğun Ev Kaderindir' final bölümüyle 12 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'da son kez TV8 ekranlarında olacak.
Son Güncelleme: 05.05.2021 20:23
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