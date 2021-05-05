Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden OGM Pictures'ın yapımcısı olduğu, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün oynadığıdizisinin sezon sonunda final yapacağını geçtiğimiz hafta Onur Güvenatam tarafından açıklanmıştı.

5 Mayıs Çarşamba günü 42. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan dizi 43.bölümüyle seyircisine veda edecek. 'Doğduğun Ev Kaderindir' final bölümüyle 12 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'da son kez TV8 ekranlarında olacak.