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Doğduğun Ev Kaderindir Müjgan ve Burhan ölecekler mi? Diziden ayrılacaklar mı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşanan olaylar sonrasında Müjgan ve Burhan karakterlerinin dizinin oyuncu kadrosunda ayrılıp ayrılmayacakları merak konusu oldu. Dizinin hayranları bu ikilinin diziden çıkıp çıkmayacaklarını merak etmeye başladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 01:07
Doğduğun Ev Kaderindir Müjgan ve Burhan ölecekler mi? Diziden ayrılacaklar mı?
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Müjgan Erzurum’da yaşayan annesinin yanına gitmek üzereyken terminalde otobüse binmek üzereyken ona aşık olan Burhan tarafından vurulmaktadır. Burhan Müjgan'a ateş etmesinden sonra dayanamayıp kendisini de vurur.

Bu sahneden sonra izleyiciler bu ikilinin diziden ayrılıp ayrılmadıkları merak konusu oldu. Müjgan ile Burhan’ın dizinin kadrosundan çıkıp çıkmadıkları merak edilmeye başlandı.

Burhan karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Teoman Kumbaracıbaşı’dır. 18 Ekim 1971 yılında Almanya’da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliğinden mezun olmuştur. 181 cm boyunda ve 74 kilogramdır.

Müjgan karakterine hayat veren oyuncumuzun adı ise Zeynep Kumral’dır.

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 01:07
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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirDiziBurhanMüjganTV 8
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