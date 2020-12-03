Doğduğun Ev Kaderindir Müjgan ölüyor mu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNDEN BEKLENMEDİK VEDA… MÜJGAN ÖLDÜ MÜ

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden beklenmedik bir ayrılık gündeme adeta bomba gibi düştü. Dizinin 2 Aralık 2020 tarihinde ekranlara gelen 22’ inci bölümünde Burhan, vermek istediği zararı sonunda vardı. Burhan birçok kez Müjgan’a “ya benimsin ya kara toprağın!” demiştir ve sonunda hem Müjgan’ı hem de kendini vurmuştur. Peki bunun sonucunda Müjgan karakteri ölüyor mu… Zeynep Kumral dizinin kadrosundan ayrılacak mı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde maalesef Müjgan karakterine veda ediyoruz. Çünkü Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizinin baz aldığı Madalyonun Yüzü adlı kitapta; yaşanan bu sahne gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmiştir. Yani Burhan ve canına kıydığı Müjgan hayatını kaybedecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR VURULMA OLAYI NASIL YAŞANDI,

Mehdi ablasını terminalden yolcu etmek yerine Zeynep’ in peşine gider. Bunun üzerine terminale gelen Burhan olur. Burhan kendisini bıraktığı için intikam almak istemektedir. Müjgan’ın kendi kararlarını veremeyeceğini düşünen Burhan, aşkının da karşılıksız kaldığını görünce kendi hayatını alabilecek kadar gözünü karartır. Kendi hayatını alacağı gibi Müjgan’ı da öldürür.

ZEYNEP KUMRAL DİZİDEN AYRILACAK MI

Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Zeynep Kumral’ ın sözleşmesi Aralık 2020’ye kadardı. Bu durum ise diziden ayrılışına net bir cevap vermektedir. Zeynep Kumral canlandırdığı Müjgan karakterinin ölümü ile diziden ayrılacaktır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara Müjgan’ sız devam edecek

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Müjgan karakteri izleyici tarafından sevilmemekteydi. Çünkü Zeynep ve Mehdi’ nin arasındaki aşka engel olan en büyük isim Müjgan’dı. Müjgan, Mehdi ile Zeynep’ in evlenmemesini istememiş ve Zeynep’ in en ufak bir zorlukta Mehdi’ yi bırakacağını bildiğini söylüyordu.