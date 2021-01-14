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Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümü Çarşamba akşamına damga vurdu. Mehdi'nin hapishanede uğradığı saldırı sonrasında Mehdi ölecek mi, diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. İşte Mehdi'nin akıbeti.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:48
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?
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TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 27.bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Zeynep, Mehdi tarafından kaçırılmış ve sonrasında bulunarak eski eşi Mehdi’den şikayetçi olmuştu. Zeynep’i kaçırdığı için hapishaneye giren Mehdi’nin zorlu günleri başladı. Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümünde ise Mehdi, hapishanede bıçaklandı. Bu olay sonrasında izleyiciler Mehdi’nin saldırı sonrası ölerek diziden ayrılacağını düşünüyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bir önceki bölümünde Zeynep, Mehdi tarafından kaçırılmıştı. Zeynep, Mehdi’den şikayetçi oldu ve Mehdi hapishaneye girdi. Hapishanede zor günler geçiren Mehdi, diğer mahkumlardan biri tarafından acımasız bir saldırıya uğrayarak bıçaklandı. Ağır yaralanan Mehdi, kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Mehdi hastaneye kaldırıldıktan sonra Zeynep’in vicdan muhasebesi başlıyor. Gururu ve kendisine yapılanlar yüzünden Mehdi’yi affedemeyen Zeynep birçok kişinin tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Herkes Mehdi’nin iyileşmesi için seferber olurken, hiç beklenmeyen bir kişiden yardım eli uzanıyor. Mehdi’nin bebeğinin annesi olan Benal, hastaneye ziyarete gidiyor. Mehdi’nin akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak ancak izleyiciler başrol oyuncusu olan İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılmayacağını öngörüyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirMehdiZeynepİbrahim Çelikkol
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