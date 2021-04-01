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Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, diziden neden ayrıldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterinin vurulması akıllara Mehdi ölüyor mu? sorusunu getirdi.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:32
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, diziden neden ayrıldı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan 2.sezon 25. Bölüm fragmanını izleyen seyirciler Mehdi’nin vurulduğu anlara şahit oldu. Bunun üzerine akıllara Mehdi karakteri ölüyor mu? Sorusu geldi.

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Mehdi karakterinin fragmanda vurulması izleyicileri şaşkına çevirdi. Zeynep’i korurken vurulan Mehdi, hayatını kaybetti. Dizi tarafından yapılan açıklamaya göre İbrahim Çelikkol diziden ayrılmış oldu.

İbrahim Çelikkol neden diziden ayrıldı?

İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılmasının sebebi dizideki rolünün sona ermesi olarak biliniyor. Dizide Mehdi’den ayrılan Zeynep’in Barış ile beraber olması ile birlikte Mehdi arka planda kalmış böylece karakterin dizideki görevi sona ermeye başlamıştı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:32
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Anahtar Kelimeler:
DoğduğunevkaderindirMehdi
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