Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı?

TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir de Mehdi karakterinin olmayışı izleyicinin dikkatlerinden kaçmadı. Mehdi karakterinin senaryo gereği vurulmasından sonra karakteri canlandıran İbrahim Çelikkol2un diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılmaya başlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü?

İbrahim Çelikkol kimdir?

Dizinin 37.bölümünde Zeynep’i korumak için kurşunların önüne atlayan Mehdi vurularak öldü. Bu durumda da Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol da böylelikle diziye veda etti.

14 Şubat 1982 senesinde Kocaeli’nde doğan İbrahim Çelikkol, oyunculuk kariyerinden önce basketbol oynayarak genç milli takım kadrosunda yer aldı. Daha sonra basketbolu bırakan Çelikkol, oyunculuk eğitimleri aldı.

Çelikkol’un kariyerinin en önemli noktalarında birisi Osman Sınav ile tanışması oldu. Ünlü yönetmenin Pars: Narkoterör filminde rol alan Çelikkol, böylelikle oyunculuk kariyerine başlamış oldu. Çelikkol, daha sonrasında ise Fetih 1453, Keskin Bıçak, İffet, Merhamet, Reaksiyon gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.