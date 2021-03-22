Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden diziden ayrılıyor?

Doğduğun Ev Kaderindir'de son bölümde Mehdi bıçaklanmıştı. Mehdi'nin bıçaklanması ardından dizinin takipçileri Mehdi'nin ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri ölecek mi, İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep ve Mehdi arasındaki uzaklığın ardından Zeynep başkasından hoşlanmaya başlamış ve Mehdi bıçaklanmıştı. Bunun üzerine İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılıp ayrılmayaağı merak edildi. Bu konuda henüz net bir açıklama bulunmuyor. Fakat Çelikkol'un diziden ayrılmayacağı düşünülüyor.

İbrahim Çelikkol kimdir?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında İzmit, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinden önce profesyonel modellik yaptı. Basketbol oynayan Çelikkol, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra ise sanatçı oyunculuk alanında eğitim aldı. Ardından Osman Sınav ile tanıştıktan sonra kariyerinde dönüm noktası yaşadı.

Osman Sınav'ın filmi Pars: Narkoterör'de "başkomiser Şamil Baturay" rolü ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Ardından M.A.T, Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde yer aldı. 2011'de başlayıp 2012'de final yapan İffet dizisinde başrol Cemil karakterini oynamıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli film olan Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterine hayat vermiştir. 2013-2014 seneleri arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan karakterini canlandırdı. 2014'te Reaksiyon adlı dizide bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterine hayat vermmiştir.

Anne tarafı Selanik Göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.