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Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden neden ayrılıyor? Mehdi diziye tekrardan gelecek mi?

Yayınlandığı ilk günden bugüne dek severek izlenen Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol karakterlerinden Mehdi’nin diziye veda edeceği açıklandı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden neden ayrılıyor? Mehdi diziye tekrardan gelecek mi?

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:19
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden neden ayrılıyor? Mehdi diziye tekrardan gelecek mi?
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Her hafta Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizi 25 Aralık 2019’da yayınlanmaya başladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanarak çekilen dizinin yönetmenliğini de Çağrı Bayrak yapmaktadır. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu güne kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış olan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Mehdi karakterinin sürpriz bir şekilde diziye veda edeceği duyuruldu. Bu açıklama üzerine birçok seyirci Mehdi karakterinin diziye tekrardan gelip gelmeyeceğini araştırmaya koyuldu. Biz de sizin için bu konu ile ilgili bir araştırma yaptık.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Mehdi karakteri diziden neden ayrıldı?

OGM Pictures imzasını taşıyan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin başrol karakterlerinden birisi olan Mehdi, iki sezondur dizide yer almaktaydı. Birinci sezonda Zeynep karakteri ile yaşadığı aşk ile izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran Mehdi, daha sonrasında Zeynep karakterine karşı gösterdiği tutumu ile izleyiciden büyük tepkiler topları. Dizide Mehdi karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol’un ise sürpriz bir şekilde diziye veda edeceği açıklandı. Diziyi severek takip eden izleyiciler ise bu haber karşısında üzülerek nedenini araştırmaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizisinin başrol karakterlerinden biri olan Mehdi karakteri sonraki bölümde diziden ayrılacak. Mehdi karakterinin diziden ayrılma sebebi ise senaryo gereğidir. Yani, Mehdi karakteri Doğduğun Ev Kaderindir isimli diziden hikayesi sona erdiğinden dolayı ayrılıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Mehdi karakteri diziye yeniden gelecek mi?

Dizinin birinci bölümünden bu yana dizide olan Mehdi karakteri, Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin başrol karakterlerinden bir tanesidir. Haberimizin başlarında da belirttiğimiz gibi Mehdi karakteri, diziye hikayesinin bitmesinden dolayı veda ediyor. Diziyi severek takip eden izleyiciler, Mehdi karakterinin diziye neden veda ettiğinin yanı sıra, Mehdi karakterinin diziye yeniden gelip gelmeyeceğini de merak ediyorlar. Bu konu ile ilgili daha kesin bir bilgi bulunmuyor. Anca, Mehdi karakterinin hikayesi bittiği için diziye yeniden gelme ihtimali düşük bir ihtimal.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Mehdi karakteri

35 yaşında olan Mehdi karakterinin bir tamirhanesi bulunuyor ve kendisi orada çalışıyor. Çocukluk döneminde zor durumlar yaşamış olan ve bu yaşadıklarını halen aşmış olmayan Mehdi karakteri, kadınlara karşı her zaman mesafeli durmayı seçmiştir. Sonradan Zeynep karakteri ile tanışmış ve ailesinin karşı durmasına rağmen yine de Zeynep ile evlenmiştir. Mehdi karakterinin ailesi bu evlilik boyunca Zeynep karakterine hep çok kötü davranarak Zeynep’i devamlı olarak aşağılamışlardır. Ayrıca, Mehdi karakterinin Kibrit isminde evlat edinmiş olduğu bir tane de kızı var. Evlendikten sonra çok fazla değişen Mehdi karakteri, karısı Zeynep’in kıyafetlerinden çalışma hayatına kadar pek çok duruma karışmaya başlamıştır. Tüm bunların ardından Zeynep ile Mehdi boşanmışlardır. Fakat, Mehdi karakteri Zeynep’i hala çok sevdiği için onun peşini bırakmamaktadır. Zeynep ise patronu Barış ile yakınlaşmaya başlamıştır. Bu durumu fark eden Mehdi karakteri, buna çok sinirlenerek Zeynep’i takip etmeye başlar. Özetle, Mehdi karakteri özünde iyi biridir fakat tüm sorunları şiddet yolu ile halletmeye çalışır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:19
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