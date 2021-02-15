Doğduğun Ev Kaderindir final yapacak mı?

Tv8 'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezona devam edecek mi yoksa final mi yapacak soruları sorulmaya başlandı. İşte diziyle ilgili merak edilen gelişmeler...

Gerçek hayata hikayesinden uyarlanan dizi izleyicileri etkilemeyi başarmıştı. Eylem Canpolat, Seray Şahiner, Ayşenur Sıkı, Defne Gürsoy ve Doruk Erengü'nün senaryosunu yazdığı drama türündeki dizinin final yapıp yapmayacağı tartışılmaya başlandı. Reytinglerde oldukça başarılı olan dizi Doğduğun Ev Kaderindir'de final için bir karar alındığı görülmemektedir.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi reyting sonuçlarında ilk 10'da yer almaktadır. Bu kadar başarılı ve sevilen dizi olan Doğduğun Ev Kaderindir 2021 yılı sezonunda da Tv8 ekranlarında yer alacağını söylemek yanlış olmaz.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizide final kararı alınmamıştır. Bu kadar sevilen ve reyting başarısı elde eden dizi final değil yeni sezonlara kapı açacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir sezon finali ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir Mayısıs, Haziran ayları gibi sezon finali yapacak. Sezon finali için kesin tarih verilmemiştir. Mayısıs Haziran aylarında sezon finali yapan dizi Eylül, Ekim aylarında Tv8 ekranlarında olacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir 3. sezon olacak mı?

Doğduğun Ev Kaderindir iki sezondur başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Dizi Tv8'de 3. sezonda da seyircileriyle buluşmaya devam edecek.