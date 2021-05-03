Psikolog Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikâyeden uyarlanan TV8’in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir final bölümü ne zaman?

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün rol aldığı diziden geçen haftalarda yayınlanan bölümünde Mehdi karakterine hayat veren başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol diziden ayrılmıştı.

Yayınlandığı İlk sezonda reyting rekorları kıran dizi, ikinci sezonda ise aynı başarıyı yakalayamadı. Dizinin yayınlandığı günde Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi başarılı yapımların olması reytinglerinin düşmesine sebep oldu. Son haftalardaki bölümleri Total grubundaki reytinglerde ilk 10’a dahi giremedi.

Doğduğun Ev Kaderindir 12 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 43. Bölümü ile final yapacak.