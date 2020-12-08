Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u diziden ayrıldı mı?

TV 8 ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve reytinglerde başarılı skorlar elde eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizide Faruk karakteriyle izlenen oyuncunun diziden ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya konmasıyla birlikte izleyiciler de araştırmalarına başladılar.

Doğduğun Ev Kaderindir Faruk diziden ayrılıyor mu?

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu ve Nurşim Demir gibi önemli oyuncuların bulunduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her Çarşamba günü TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Diğer yandan dizinin önemli karakterlerinden biri olan Faruk karakterine hayat veren Engin Hepileri’nin diziden ayrıldığına yönelik iddialar ortaya konuyor. Engin Hepileri’nin diziden ayrıldığına yönelik çıkarım ise, dizide başrol olarak yer alan Demet Özdemir’in paylaşımından yapılıyor.

Engin Hepileri diziden ayrıldı

Deneyimli oyuncu diziden senaryo gereğince ayrıldı. Karakteri sevenler ve dizinin izleyicileri bu ayrılığa çok üzüldüler. Diğer yandan oyuncunun rol arkadaşı Demet Özdemir sosyal medya üzerinden Engin Hepileri hakkında bir paylaşımda bulundu. Engin Hepileri ile çalışmanın güzel olduğunu söyleyen Demet Özdemir’İn paylaşımı sonrasında oyuncunun diziden ayrıldığı kesinleşmiş oldu.