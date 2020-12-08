İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u diziden ayrıldı mı?

TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı. Deneyimli oyuncu Engin Hepileri'nin diziden ayrıldığı ifade edildi. Rol arkadaşı Demet Özdemir ona sosyal medyadan veda etti...

08 Aralık 2020 Salı 19:17
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u diziden ayrıldı mı?
Takip Et:

TV 8 ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve reytinglerde başarılı skorlar elde eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizide Faruk karakteriyle izlenen oyuncunun diziden ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya konmasıyla birlikte izleyiciler de araştırmalarına başladılar.

Doğduğun Ev Kaderindir Faruk diziden ayrılıyor mu?

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu ve Nurşim Demir gibi önemli oyuncuların bulunduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her Çarşamba günü TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Diğer yandan dizinin önemli karakterlerinden biri olan Faruk karakterine hayat veren Engin Hepileri’nin diziden ayrıldığına yönelik iddialar ortaya konuyor. Engin Hepileri’nin diziden ayrıldığına yönelik çıkarım ise, dizide başrol olarak yer alan Demet Özdemir’in paylaşımından yapılıyor.

Engin Hepileri diziden ayrıldı

Deneyimli oyuncu diziden senaryo gereğince ayrıldı. Karakteri sevenler ve dizinin izleyicileri bu ayrılığa çok üzüldüler. Diğer yandan oyuncunun rol arkadaşı Demet Özdemir sosyal medya üzerinden Engin Hepileri hakkında bir paylaşımda bulundu. Engin Hepileri ile çalışmanın güzel olduğunu söyleyen Demet Özdemir’İn paylaşımı sonrasında oyuncunun diziden ayrıldığı kesinleşmiş oldu.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TV 8Doğduğun Ev KaderindirFarukEngin HepileriDemet Özdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u diziden ayrıldı mı?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Menajerimi Ara dizisi Barış kimdir? Deniz Can Aktaş'ın hayatı!
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan
Hekimoğlu dizisindeki Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman final yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde final sebebi ne?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Rıfkı karakteri kimdir? Gökhan Akteke nereli, yaşı kaç?
Banka kredi sicil affı nedir?
Polis Özel Harekat Alımı Ne Zaman Yapılacak? 2019 Kadın PÖH Alınacak mı?
FIFA 20 ne zaman çıkacak? Fifa 2020 Kaç liraya satışa çıkacak?
A101 market aktüel ürünler haftanın indirimleri 22-29 Haziran 2019 Kataloğu
Oruç tutmanın vücuda faydaları nelerdir? Oruç vücut için faydalı mıdır?
Pfizer aşısı nedir? Pfizer aşısı ile ilgili açıklamalar
Kısa çalışma ödeneği ikinci başvuru dönemi başladı
Bir Zamanlar Çukurova Gaffur kimdir? Gaffur karakterinin eşi Kimdir? Gaffur'un boyu kaç cm?
Çinli marka Sinovac korona virüs aşısı ülkemize geliyor! Aşının ücreti nedir? SGK karşılayacak mı?
Gönül Dağı Taner hangi karakterle evlenecek?
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.