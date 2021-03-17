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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi!

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi! haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 17 Mart 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:30
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi!
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Doğduğun Ev Kaderindir adlı TV8 dizisi bir çok izleyici tarafımdan beğenilmektedir. Diziye ise gelecek olan sezonda Engin Öztürk canlandıracağı Barış adlı karakter ile oyuncu kadrosuna dahil edildi.  Ünlü oyuncu Engin Öztürk 1986 yılında Eylül ayının 28’ inde gözlerini Eskişehir’ de açmıştır. Kendisi oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde almıştır. Oyuncunun ilk ekranlara gelişi ise Beren Saat’ in başrolünde olduğu, Fatmagül’ ün Suçu Ne(2010) adlı yapımdaki Selim karakteridir. 2012 ise sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. Adlı yapımda Emre karakterine hayat vermiştir. Oyuncunun bulunduğu bir diğer sevilen yapım ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Selim karakteridir bir başka tarih dizisi olan Diriliş yapımda da Günalp’ i oynamıştır. En son bulunduğu yapım ise Yüzleşme(2019) adlı projede Ömer karakteridir.

Ünlü oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise: Çanakkale Yolun Sonu(2013),  Hayat Yolunda(2014), Hatırla Gönül(2015), Yüksek Sosyete(2016), Hakan Muhafız(2018).



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:30
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