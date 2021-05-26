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Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri kimdir? Naz Göktan nereli, yaşı kaç?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri kimdir? Naz Göktan nereli, yaşı kaç? ile ilgili yeni ayrıntılar 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 26 Mayıs 2021 gününe ait Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri kimdir? Naz Göktan nereli, yaşı kaç? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:32
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri kimdir? Naz Göktan nereli, yaşı kaç?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emin karakteri başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İzleyiciler ise oyuncunun kim olduğu araştırıyorlar.

Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir?

Doğduğu Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncunun ismi Naz Göktan’dır. Naz Göktan 1990 senesinde Ankara’da doğuştur. 2007 senesinde okuduğu özel liseden mezun olan başarılı oyuncu üniversite hayatına da Ankara’da devam etti. 2011 ile 2014 seneleri arasında StüdyoCer kapsamında oyunculuk yapan Göktan, 2017 senesinde Sahne 367 kapsamında oyunculuk yapmaya başladı. Halen bu sahnede yer alan oyuncu yöneticilik ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ilk dizi deneyimini elde eden güzel oyuncunun daha önce yer aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir.

  • Soytarılar
  • Madam
  • Devinim
  • Öfke
  • 39 Basamak
  • The Madman and The Nun
  • Mouthgasm
  • Böcek

Son Güncelleme: 26.05.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Naz GöktanEmineDoğduğun Ev KaderindirTV 8
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