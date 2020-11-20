Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadın başrol karakterlerinden Zeynep’e hayat veren Demet Özdemir, sosyal medyada attığı mesajla oyuncuyu ifşa etti. Özdemir ve Çelikol’un başrolünü üstlendiği dizide flaş bir ayrılık yaşandı. Faruk karakterine hayat veren Engin Hepileri’nin senaryo gereği diziden ayrılacağı öğrenildi.

‘’Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar.’’

Oyunculuğuyla dikkat çeken Hepileri, Kimse Bilmez dizisi henüz final yapmadan Doğduğun Ev Kaderindir’e transfer olmuş ve bu transfer günlerce magazin gündeminde konuşulmuştu.

Hepileri, Instagram hesabından paylaşımda ‘’Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar’’ notuyla yeni bir projeye yer alacağını doğrulamış oldu. Paylaşıma yorum yapan Özdemir ise Hepileri’nin ayrılığını doğruladı.