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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncularından Engin Hepileri Instagram hesabından yaptığı ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar'' paylaşımıyla diziden ayrıldığını açıkladı.

20 Kasım 2020 Cuma 21:31
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
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TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadın başrol karakterlerinden Zeynep’e hayat veren Demet Özdemir, sosyal medyada attığı mesajla oyuncuyu ifşa etti. Özdemir ve Çelikol’un başrolünü üstlendiği dizide flaş bir ayrılık yaşandı. Faruk karakterine hayat veren Engin Hepileri’nin senaryo gereği diziden ayrılacağı öğrenildi.


Oyunculuğuyla dikkat çeken Hepileri, Kimse Bilmez dizisi henüz final yapmadan Doğduğun Ev Kaderindir’e transfer olmuş ve bu transfer günlerce magazin gündeminde konuşulmuştu.

‘’Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar.’’

Hepileri, Instagram hesabından paylaşımda ‘’Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar’’ notuyla yeni bir projeye yer alacağını doğrulamış oldu. Paylaşıma yorum yapan Özdemir ise Hepileri’nin ayrılığını doğruladı.  



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:31
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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirEngin Hepileri
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