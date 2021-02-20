Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kesilen sahne seyircinin dikkatinden kaçmadı

TV8 ekranlarının en çok izlenene dizilerinde olan Doğduğun Ev Kaderindir, son bölümünde olanlardan sonra sosyal medyada gündem oldu. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in rol aldığı dizide fragmanda gösterilen sahnelerin yayınlanan bölümde gösterilmemesi olay yarattı.

Dizide Barış karakterinin canlandıran Engin Öztürk’ün fragmanda boş havuzda yerde yatarken görülürken ekranlara gelen yeni bölümde kesilmesi dizinin takipçileri tarafından fark edilince sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.