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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kesilen sahne seyircinin dikkatinden kaçmadı

TV8'in reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir de yeni bölümünde yaşananlar seyircinin dikkatini çekti. Dizinin fragmanında gösterilen bazı sahnelerin yayınlanan bölümde olmaması sosyal medyada gündem oldu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:59
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kesilen sahne seyircinin dikkatinden kaçmadı
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TV8 ekranlarının en çok izlenene dizilerinde olan Doğduğun Ev Kaderindir, son bölümünde olanlardan sonra sosyal medyada gündem oldu. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in rol aldığı dizide fragmanda gösterilen sahnelerin yayınlanan bölümde gösterilmemesi olay yarattı.

Dizide Barış karakterinin canlandıran Engin Öztürk’ün fragmanda boş havuzda yerde yatarken görülürken ekranlara gelen yeni bölümde kesilmesi dizinin takipçileri tarafından fark edilince sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:59
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Doğduğun Ev KaderindirTv8Demet ÖzdemirEngin öztürkİbrahim ÇelikkolKesilen Sahne
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