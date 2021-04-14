Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterine Naz Göktan hayat veriyor

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emin karakteri başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İzleyiciler ise oyuncunun kim olduğu araştırıyorlar.
Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ilk dizi deneyimini elde eden güzel oyuncunun daha önce yer aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir.
- Soytarılar
- Madam
- Devinim
- Öfke
- 39 Basamak
- The Madman and The Nun
- Mouthgasm
- Böcek
Son Güncelleme: 14.04.2021 19:33