İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Burhan karakterini Teoman Kumbaracıbaşı canlandırıyor

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Burhan karakterini Teoman Kumbaracıbaşı canlandırıyor haberi ile ilgili en yeni detaylar 30 Aralık 2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Burhan karakterini Teoman Kumbaracıbaşı canlandırıyor
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona hazırlanıyor. Geçen sezon başarılı bir izlenme sayısına ulaşan diziye yeni sezonda Engin Öztürk ve Binnur Kaya gibi isimler katılmıştı. Bu ikilinin ardından diziye Teoman Kumbaracıbaşı da katıldı. Kumbaracıbaşı dizide Müjgan’ı terk edip giden ve sonradan mahalleye dönen Burhan karakterini canlandıracak.

Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir?

Diziye yeni sezonda katılan Burhan karakteri Müjgan’ı terk eden ve mahalleye yeniden dönen zamanında mahallenin abilerinden biri olarak görülen biriydi. Burhan Müjgan ile aşk yaşamaya başladıktan sonra yaşanan sorunların ardından ayrılmıştır. Burhan’ın Mehdi’nin kardeşi Müjgan ile olan ilişkisi Burhan ve Mehdi’nin arasını açmıştır. Mahalleye yeniden dönen Burhan ve Mehdi arasındaki çatışma hala sürmektedir.

Mehdi Burhan’a karşı hala öfkeli olup Burhan’ı en büyük düşmanı olan ilan etmiştir. Burhan her ne kadar sert bir adam gibi görünse de kendi içerisinde çok duygusaldır. Yaşadıklarını kimseye anlatmayan Burhan’ın mahalleden neden gittiği de bu nedenle bilinmez.

Doğduğun Ev kaderindir Burhan Müjgan’ı neden bıraktı?

Burhan ve Müjgan zamanında büyük bir aşk yaşasalar da Müjgan’ın annesi bu aşka karşı gelmiştir. Müjgan’ın annesi Zeliha Burhan ile konuşmuş ve kızından uzak durmasını söylemiştir. Burhan bu nedenle Müjgan’ı bırakıp gitmiştir.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Dizide Burhan karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı, 1971 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncunun babası zamanında Arjantin’e göçmen olarak gitmiştir. Bu nedenle 6 yaşına kadar Arjantin’de yaşayan oyuncu daha sonra ülkeye dönüş yapmıştır. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu olan oyuncu Eyvah Eyvah 2 filmiyle adını duyurmuştur. Tecrübeli oyuncu daha sonra Güneşin Kızları ve Avlu gibi dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Şeyh Edebali neden yok, diziden ayrıldı mı? Seda Yıldız dizide neden yok, çıktı mı?
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini Cansu Dere canlandırıyor
Zümrüdüanka dizisi Behram (Menderes Samancılar) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakteri kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı ve yer aldığı diziler
30 Aralık 2020 Çarşamba Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 30 Aralık 2020 Çarşamba Koronavirüs sonuçları
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisindeki Eftalya karakteri kimdir? Sezanur Sözen nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Burhan karakterini Teoman Kumbaracıbaşı canlandırıyor
Çumra ilçesi nereye bağlı? Çumra hangi bölgede?
ATV Müge Anlı Güven Bana yarışması iletişim kanalları telefon ve whatsapp hattı bilgileri
Halkbank müşteri hizmetleri temsilcisine direk bağlanma
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu nedir? Dizide hangi oyuncular olacak?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacı başvuru formu ve katılım şartları
Sen Çal Kapımı Kaan karakteri kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisinde Geyhatu karakterini Maruf Otajonov canlandırıyor
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör karakterini kim canlandırıyor? Kenan Ece kimdir?
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterine Çağrı Şensoy hayat veriyor
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.