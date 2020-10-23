Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yorumları ve diziyle ilgili görüşler

TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi başrolünde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’u bir araya getiriyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yorumları

Gerçek hayattan alıntılar yapılarak ekranlara taşınan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde küçük bir kızın iki hayatla başa çıkış hikayesi anlatılıyor. Yaşadığı iki hayatın yol açtığı problemlerin üstesinden gelmeye çalışan genç kızın yaşadığı zor durumlar izleyicilerle buluşuyor. Dizideki oyuncuların başarılı performansı ve senaryosu izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin konusu ne?

İbrahim Çelikkol, dizide Mehdi karakteriyle eşine değer vere bir kişi olarak görünse de son bölümde Zeynep’e karşı çıkarak onu eve kilitlemiştir. Demet Özdemir ise dizide Zeynep karakterine hayat vermektedir. Zeynep karakteri de eve kilitlenmesiyle anılarını hatırlar ve babasının onu okula göndermeyip eve kilitlediği günleri anımsar.

Mehdi asında Zeynep’i geçmişiyle birlikte bir eve kilitler. Zeynep’in yaşananlar karşısında nasıl bir tepki vereceği merak edilmeye başlandı.