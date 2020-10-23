İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yorumları ve diziyle ilgili görüşler

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Doğduğun Ev Kaderindir yorumları ve diziyle ilgili görüşleri içeriğimizde derledik.

23 Ekim 2020 Cuma 14:19
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yorumları ve diziyle ilgili görüşler
Takip Et:

TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi başrolünde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’u bir araya getiriyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yorumları

Gerçek hayattan alıntılar yapılarak ekranlara taşınan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde küçük bir kızın iki hayatla başa çıkış hikayesi anlatılıyor. Yaşadığı iki hayatın yol açtığı problemlerin üstesinden gelmeye çalışan genç kızın yaşadığı zor durumlar izleyicilerle buluşuyor. Dizideki oyuncuların başarılı performansı ve senaryosu izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin konusu ne?


İbrahim Çelikkol, dizide Mehdi karakteriyle eşine değer vere bir kişi olarak görünse de son bölümde Zeynep’e karşı çıkarak onu eve kilitlemiştir. Demet Özdemir ise dizide Zeynep karakterine hayat vermektedir. Zeynep karakteri de eve kilitlenmesiyle anılarını hatırlar ve babasının onu okula göndermeyip eve kilitlediği günleri anımsar.

Mehdi asında Zeynep’i geçmişiyle birlikte bir eve kilitler. Zeynep’in yaşananlar karşısında nasıl bir tepki vereceği merak edilmeye başlandı.

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yorumları ve diziyle ilgili görüşler
İŞKUR Yeni İş İlanları Yayınlandı! 1360 temizlik görevlisi alınacak!
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Tüp bebek tedavisi desteği için nasıl başvuru yapılır? 2020 Tüp bebek tedavisi yaş sınırı kaçtır?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu yaşı ve oynadığı diziler
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TOGG üretiminden sorumlu olan Murat Akdaş kimdir?
Amca Cumali Koçavalı kim? Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi Cumali rolünü kim oynayacak?
24 - 25 Ekim 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona çıkacak? Mucize 2 Aşk fragmanı yayınlandı!
2020 Muhtaçlık sınırı ne kadardır? Muhtaçlık sınırı altında olan vatandaşlara verilen yardımlar nelerdir?
Kamu Bankaları saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanıyor? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor?
Marketler sokağa çıkma yasağında hafta sonu açık olacak mı?
Blu TV The Walking Dead 10. Sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı
QNB Finansbank personel alımları ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?
Yemin dizisinde Münevver karakterini Melahat Abbasova canlandırıyor
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2020
İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor?
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.